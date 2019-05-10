Врачи провели вскрытие журналиста Сергея Доренко, скончавшегося в Москве вечером 9 мая.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников в бюро судебномедицинской экспертизы. Вскрытие было произведено в морге при Троекуровском кладбщие в ночь на 10 мая.

Врачи полагают, что причиной смерти журналиста стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Напомним, что 59-летний главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался вечером 9 мая в центре Москвы: Доренко почувствовал себя плохо во время поездки на мотоцикле на улице Земляной Вал, после чего потерял сознание и столкнулся с бетонным ограждением.