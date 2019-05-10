Подмосковные правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в подмосковном городе Жуковский.

«В Жуковском на улице Дугина произошло ДТП — неизвестный автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места происшествия», — сказано в сообщении.

Пострадавший подросток был доставлен в больницу. Местные правоохранители устанавливают личность водителя и выясняют обстоятельства ДТП.