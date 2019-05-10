Столичные медики спасли годовалого ребенка, получившего травмы при падении из окна на третьем этаже.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, ребенок выпал из окна после того, как остался без присмотра на подоконнике.

«Прямо на месте врачи скорой диагностировали у ребенка сложное сочетание травм: перелом основания черепа, ушиб грудной клетки, закрытую травму живота, шок первой степени», — сказано в сообщении.

Ребенок был доставлен в больницу, где врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас он находится в стационаре.