Столичные экстренные службы рассказали о последствиях пожара в жилом доме на юге города.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города, происшествие случилось в Южном Чертанове.

«По адресу: Варшавское шоссе, дом 141, корпус 10, произошел пожар в жилом доме. На месте идет эвакуация жильцов. Из горящей квартиры спасатели вытащили двоих человек», — заявили спасатели.

Известно, что в результате пожара погиб человек, еще один пострадал. Информации о локализации и ликвидации пожара нет.