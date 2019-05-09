СМИ и телеграм-каналы сообщают о смерти Сергея Доренко

9 мая в Москве в ДТП на Садовом кольце на 60-м году жизни погиб журналист Сергей Доренко.

О смерти главного редактора радио «Говорит Москва» сообщают «Известия». Эту информацию подтверждает в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Доренко ехал на мотоцикле по улице Земляной Вал, потерял управление и врезался в бетонное ограждение. Ему было 59 лет.