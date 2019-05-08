Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал о ходе поисковой операции после схода лавины на горном хребте.

Ранее Sobesednik.ru писал, что семеро туристов погибли из-за схода лавины рядом с Южно-Чуйским хребтом на Алтае. О случившемся рассказали две выжившие девушки, которые в течение двух дней не могли связаться со спасателями.

Как сообщил глава республики Олег Хорохордин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в настоящее время спасатели смогли найти тела троих погибших в результате схода лавины.

При этом в алтайском ГУ МЧС подчеркнули, что поисковая операция может затянуться на неопределенное время, поскольку «лавина имеет достаточно значительные объемы».

По данным местного издания NGS.ru, погибшие были выпускниками Новосибирского государственного университета.