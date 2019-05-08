Тело полицейского 1995 года рождения обнаружили рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.

Как передает ТАСС, сотрудник полиции погиб, находясь на дежурстве в ночь на 8 мая.

Отмечается, что тело погибшего 1995 года рождения обнаружили в общественном туалете рядом с Историческим музеем на Красной площади в центре столицы.

По данным агентства городских новостей «Москва», проверку по факту смерти правоохранителя инициировали в СК. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза.

«По предварительным данным, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», — сообщили в СК.

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