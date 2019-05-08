На Алтае две выжившие туристки рассказали о гибели семерых своих товарищей из-за лавины, которая сошла еще 6 мая.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время две выжившие туристки, рассказавшие о трагедии, находятся в отделе полиции по Кош-Агачскому району республики и дают показания.

По словам девушек, лавина, унесшая жизни семерых новосибирских туристов, сошла рядом с Южно-Чуйским хребтом еще утром в понедельник, 6 мая.

В МЧС подчеркнули, что туристическая группа была зарегистрирована спасателями, однако такая задержка с сообщением о гибели людей связана с тем, что в районе схода снега нет сотовой связи.

Отмечается, что в связи с произошедшим инициирована доследственная проверка. Специалисты устанавливают организаторов турпохода, а также проверяют выполнение туристами техники безопасности.