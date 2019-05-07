Клиент стоматологии украл из сейфа клиники 100 тысяч

Клиент столичной стоматологической клиники попросил администратора сварить кофе и украл 100 тысяч рублей.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице. В ведомстве рассказали, что 6 мая в полицию обратилась женщина 1983 года рождения, работающая администратором в стоматологической клинике на Лесной улице.

«Женщина сообщила, что в медучреждение пришел неизвестный мужчина. Он пояснил, что явился по рекомендации, и попросил сварить ему кофе. Заявительница ушла на кухню готовить напиток, а когда вернулась, обнаружила, что мужчины нет, ключ от сейфа на ресепшне пропал, а из сейфа клиники пропали 100 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства произошедшего.