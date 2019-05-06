Трое рабочих погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Березники в Пермском крае.
Как передает «Интерфакс», взрыв произошел в цехе по производству аммиака ОАО «УПК Уралхим» в городе Березники под Пермью.
Уточняется, что жертвами инцидента стали трое рабочих, проводивших на заводе сварочные работы. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В региональном главке МЧС уточняют, что инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, угрозы экологии и населению нет.
По данным агентства, березниковский химзавод производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия.