Иркутские экстренные службы привлекли водолазов к поискам пассажира лодки, потерпевшей крушение на Ангаре.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС региона, спасателям предстоит найти последнего пассажира лодки, перевернувшейся в Иркутске в субботу.

Напомним, что 4 мая металлическая моторная лодка, в которой находились шесть человек, опрокинулась в районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС на реке Ангаре.

Пятеро пассажиров были эвакуированы из воды и госпитализированы. Спасатели отметили, что все спасенные были без жилетов и в состоянии алкогольного опьянения.

«Акваторию обследовали водолазы областной пожарно-спасательной службы, в 150 метрах от берега на глубине 3 метров ими была обнаружена затонувшая лодка. Сегодня водолазами продолжаются поиски пропавшего человека», — сообщили в МЧС.