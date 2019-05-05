Удмуртские правоохранители возбудили уголовное дело после гибели двоих детей на территории частного дома.

Как передает сайт республиканского управления СК РФ, происшествие случилось вечером 4 мая на приусадебном участке одного из частных домов.

«По данным следствия, 4 мая в вечернее время дети, девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения, играли на территории приусадебного участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы. Позднее тела детей обнаружил дедушка погибшей», — заявили в СК.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).