Краснодарские правоохранители выясняют обстоятельства столкновения двух автомобилей в Красноармейском районе края.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, авария произошла 4 мая в станице Новомышастовской Красноармейского района.

«По предварительным данным, в станице Новомышастовской столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ», — сообщили агентству в полиции.

В результате аварии погибли четыре человека, один из которых малолетний ребенок. Еще один человек госпитализирован с травмами. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства ДТП.