Краснодарские правоохранители выясняют обстоятельства столкновения двух автомобилей в Красноармейском районе края.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, авария произошла 4 мая в станице Новомышастовской Красноармейского района.
«По предварительным данным, в станице Новомышастовской столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ», — сообщили агентству в полиции.
В результате аварии погибли четыре человека, один из которых малолетний ребенок. Еще один человек госпитализирован с травмами. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства ДТП.