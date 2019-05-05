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Кубанская полиция сообщила о смертельном ДТП под Краснодаром

Происшествия
10:58, 05 мая 2019

Краснодарские правоохранители выясняют обстоятельства столкновения двух автомобилей в Красноармейском районе края.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, авария произошла 4 мая в станице Новомышастовской Красноармейского района.

«По предварительным данным, в станице Новомышастовской столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ», — сообщили агентству в полиции.

В результате аварии погибли четыре человека, один из которых малолетний ребенок. Еще один человек госпитализирован с травмами. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства ДТП.

 

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