Столичная полиция возбудила уголовное дело после ограбления квартиры чиновника префектуры ЮВАО.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.

«Неизвестные накануне вечером проникли в квартиру Беседина на Боровском шоссе и украли наличные деньги, семь часов элитных марок, три шубы, а также кошелек, сумку и шарф Louis Vuitton. Потерпевший обратился в полицию», — заявил информатор.

Ущерб от действий воров составил 1 миллион 570 тысяч рублей. Источник отмечает, что Беседин в разговоре с полицейскими назвал себя безработным. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.