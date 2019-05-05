Кабардино-Балкарские экстренные службы назвали причину смерти украинского альпиниста на Эльбрусе.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел утром 5 мая на Эльбрусе.

«В 11:28 мск в воскресенье поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров альпинист из Украины 1985 года рождения при восхождении, по предварительным данным, потерял сознание и скончался», — заявили в пресс-службе.

Как полагают спасатели, причиной смерти туриста стал отказ сердца. Тело умершего было доставлено в поселок Терскол.