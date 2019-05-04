Шеф-редактора проекта «Голос.Дети» Александра Подъяпольского госпитализировали в Москве с инфарктом.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на супругу Подъяпольского, ведущую «Русского радио» Алену Бородину, инцидент произошел 30 апреля.

«У Саши действительно был инфаркт, он был госпитализирован из Останкино 30 апреля, сейчас все в порядке, он находится под наблюдением врачей», — сообщила Бородина.

Супруга шеф-редактора проекта «Голос.Дети» также предположила, что инфаркт у ее мужа мог быть спровоцирован сильным стрессом, и попросила журналистов «не хайповать на "Голосе"».

Напомним, скандал вокруг проекта «Голос.Дети» разгорелся в конце прошлой недели на фоне победы в шоу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате многочисленных жалоб поклонников Первый канал инициировал проверку голосования, которую было поручено провести специалистам компании Group-IB, специализирующейся на расследованиях киберпреступлений.