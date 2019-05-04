Специалисты ситуационно-аналитического центра Минэнерго восстановили подачу электричества после аварии в Хабаровске.

Как сообщается на сайте центра, утром в субботу, 4 мая, действием токовой отсечки мгновенного действия отключились первая и вторая цепи воздушной линии 110 кВ "Южная – Бройлерная-2" в Хабаровске.

В результате аварии без света остались около 92,8 тысячи человек. Обесточенными оказались «Бройлерная-2», «ЮМР», «ДВ ПТФ».

Спустя полтора часа специалисты ситуационно-аналитического центра Минэнерго восстановили подачу электричества.