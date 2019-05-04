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Почти 93 тысячи жителей Хабаровска остались без света из-за аварии

Происшествия
09:59, 04 мая 2019

Специалисты ситуационно-аналитического центра Минэнерго восстановили подачу электричества после аварии в Хабаровске.

Как сообщается на сайте центра, утром в субботу, 4 мая, действием токовой отсечки мгновенного действия отключились первая и вторая цепи воздушной линии 110 кВ "Южная – Бройлерная-2" в Хабаровске.

В результате аварии без света остались около 92,8 тысячи человек. Обесточенными оказались «Бройлерная-2», «ЮМР», «ДВ ПТФ». 

Спустя полтора часа специалисты ситуационно-аналитического центра Минэнерго восстановили подачу электричества.

 

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