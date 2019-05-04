Участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева оказались среди пятерых погибших в аварии на Кубани.

Как передает «Пятый канал», смертельное столкновение автомобилей Hyundai Accent и Renault Logan произошло 3 мая на трассе Белореченск — станция Рязанская в Краснодарском крае.

Отмечается, что в результате ДТП погибли пять человек, в том числе участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, которые направлялись на концерт в Краснодар. Тела остальных жертв, являвшихся попутчиками сервиса BlaBlaCar, пока не опознаны.

Издание напоминает, что Денис Маловичко участвовал в телепроектах ТНТ «Сomedy Баттл» и «Не спать» в составе дуэта «Зашибитлз».