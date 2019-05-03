Челябинские экстренные службы рассказали о пожаре в жилом деревянном доме на севере области.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, происшествие случилось на севере Челябинской области в городе Верхнем Уфалее в ночь на 3 мая.

«Уже через 7 минут [после вызова] первое отделение 42-й пожарно-спасательной части было на месте вызова. В ходе проведения мероприятий на месте пожара были обнаружены тела женщины 1990 года рождения и ребенка 2016 года рождения без признаков жизни», — сказано в сообщении.

Помимо двух погибших, есть один пострадавший: тридцатилетний мужчина был доставлен в больницу.