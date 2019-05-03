Столичные правоохранители возбудили уголовное дело после разбойного нападения на пожилую москвичку.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по городу, преступление было совершено в Восточном Измайлове 2 мая.

«В 5:50 двое неизвестных путем отжатия пластикового окна проникли в указанную квартиру, угрожая пенсионерке предметом, похожим на отвертку, связали ее скотчем, закрыли в ванной комнате, неустановленным предметом вскрыли металлический сейф», — заявили в полиции.

Преступники похитили иностранную и российскую валюту, а также часы и ювелирные изделия. Ущерб от их действий превысил 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.