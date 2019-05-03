Карельские экстренные службы рассказали о последствиях ДТП с участием поезда и грузовика.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в Лахденпохском районе республики.

Пассажирский поезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в город Суоярви, столкнулся с автомобилем «Урал» на ж/д переезде.

В результате происшествия травмы получили три человека, они были направлены в Сортавальскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.