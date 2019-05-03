Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины, чей ребенок разбился, упав с шестого этажа.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, инцидент произошел в районе Некрасовка на юго-востоке города.

Правоохранители задержали супругов, чей трехлетний ребенок погиб, упав с балкона шестого этажа жилого дома на Рождественской улице.

«В момент произошедшего в квартире в состоянии алкогольного опьянения находились ее мать 1978 года рождения и отец 1979 года рождения, а также двое несовершеннолетних детей от предыдущего брака женщины», — заявили в полиции, добавив, что в отношении супругов возбуждено дело об оставлении в опасности.