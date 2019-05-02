Жителей Подмосковья призвали к бдительности на дорогах после гибели пешехода в результате ДТП в подмосковном Климовске.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел вечером в среду, 1 мая, в городе Климовск городского округа Подольск.

Отмечается, что человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу в районе пересечения улиц Рощинская и Победы, сбил проезжавший мимо автомобиль. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

В связи с произошедшим министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало граждан быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.