Трое петербуржцев погибли, пытаясь спастись из горящей квартиры через окно

Пожарные Санкт-Петербурга локализовали возгорание в четырехкомнатной квартире, из окон которой выпрыгнули трое мужчин.

Как передает «Интерфакс», пожар произошел утром в воскресенье, 3 марта, в квартире на седьмом этаже жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга.

Отмечается, что трое находившихся в помещении мужчин попытались спастись из горящей квартиры, выпрыгнув из окна.

Приехавшие на вызов спасатели и медики констатировали смерть мужчин. При этом пожарным удалось локализовать пожар: всего в четырехкомнатной квартире выгорела лишь одна комната площадью 18 квадратных метров.