1,5 тысячи человек эвакуировали из ТРЦ "Райкин Плаза" в СВАО из-за дыма

Экстренные службы работают на месте задымления в торгово-развлекательном центре в столичном районе Марьина Роща.

Как передает агентство городских новостей «Москва», задымление произошло на первом этаже ТРЦ «Райкин Плаза», расположенного на северо-востоке столицы.

В результате из помещений торгового-центра были эвакуированы порядка 1,5 тысяч человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Выясняются причины задымления.

ДОПОЛНЕНИЕ

В 15:18 в адрес редакции Sobesednik.ru поступил официальный комментарий Администрации ТРЦ «Райкин Плаза»:

«Сегодня в 11:30 в торгово-развлекательном центре «Райкин Плаза» в Москве была проведена эвакуация. Причиной стало задымление в зоне лифта на втором этаже. Все посетители и сотрудники были оперативно выведены из здания. Прибывшие на место бригады пожарных возгорания не обнаружили. Было установлено, что причиной задымления стало ложное срабатывание системы аэрозольного пожаротушения. В 13:00 торговый центр возобновил свою работу в штатном режиме».