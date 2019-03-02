Житель Москвы задержан после убийства жены и ребенка

Столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сына на северо-востоке города.

Об этом агентству «Москва» рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова. Преступление было совершено на северо-востоке Москвы в Южном Медведкове.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). По данным следствия, 2 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в Москве, обнаружены тела женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран», — сообщила Иванова.

Подозреваемым в совершении преступления стал мужчина, являющийся мужем и отцом убитых. По информации правоохранителей, обвиняемый пытался покончить с собой. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)