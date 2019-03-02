Полиция ищет угонщика дорогостоящей иномарки на западе Москвы

Столичная полиция возбудила уголовное дело в связи с угоном дорогостоящей иномарки на западе города.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице, преступление было совершено в районе Раменки.

«27 февраля в 13:32 в службу "02" от неработающей девушки 1994 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля от дома 5 по Мичуринскому проспекту. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей потерпевшей автомашины Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC», — сказано в сообщении полицейских.

Ущерб от действий злоумышленника составил 5 миллионов 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.