"Коммерсант" выяснил причину задержания экс-генерала ВКО Минобороны

Генерал-майор в отставке Сергей Ягольников задержан по подозрению в хищении денег с использованием «мертвых душ».

Об этом «Коммерсант» узнал у источника, близкого к расследованию. Экс-начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны был задержан на своем рабочем месте в конце февраля 2019 года.

По информации источника, Ягольников организовал крупное хищение бюджетных средств, которые начислялись несуществующим сотрудникам научно-исследовательской фирмы, «выполнявшей» заказы ЦНИИ.

«Следственной группе ГВСУ удалось установить, что научно-исследовательским коллективом из более чем сотни "мертвых душ" в свободное от основной работы время руководил штатный финансист ЦНИИ и старый приятель начальника института Сергея Ягольникова», — пишет газета.

Сотрудники военной контрразведки заинтересовались деятельностью этой фирмы, выявив в ней более ста «мертвых душ». В результате преступления, в котором обвиняют Ягольникова, было похищено 14 миллионов рублей.