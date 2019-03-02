Бойца Александра Емельяненко обвинили в оскорблении представителя власти

В отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел в Ставропольском крае в городе Кисловодске вечером 1 марта.

По информации агентства, Емельяненко-младший был задержан полицией: действия бойца в ходе управления автомобилем привели к ДТП, в которое были вовлечены еще две машины. Полицейские установили, что в момент происшествия спортсмен был пьян.

«На законные требования сотрудников полиции предъявить документы на машину, которой он управлял, мужчина ответил категорическим отказом, начал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться», — сказано в сообщении.

В отношении Емельяненко составили несколько административных дел. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оскорблении представителей власти.