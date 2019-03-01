Росгвардия задержала мужчину, устроившего стрельбу у нижегородской школы

Стрелявший из травматического оружия по прохожим у школы № 121 в Нижнем Новгороде доставлен в ОВД.

Ранее Sobesednik.ru писал, что один человек получил ранение в ходе стрельбы, которую открыл неизвестный рядом со школой в Нижнем Новгороде.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время устроивший стрельбу злоумышленник задержан, у него изъят травматический пистолет.

«Принятыми мерами сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области при содействии полицейских задержана автомашина, за рулем которой находился один из участников конфликта, предположительно, произведший выстрел. Травматический пистолет изъят, мужчина доставлен в ОВД», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и мотивы стрелявшего выясняются.