Очевидцы сообщили о стрельбе по прохожим у школы в Нижнем Новгороде

Росгвардия выясняет обстоятельства стрельбы из пневматического оружия перед школой Нижнего Новгорода.

Как передает «Интерфакс», днем в пятницу, 1 марта, жители Нижнего Новгорода в соцсетях сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по прохожим из пневматического оружия возле школы номер 121 на Тонкинской улице.

Отмечается, что несколько человек смогли укрыться от нападения в здании учебного учреждения. Пока известно об одном пострадавшем в результате инцидента.

В Росгвардии подтвердили факт случившегося и заявили, что сотрудники ведомства уже были направлены на место для установления всех обстоятельств стрельбы.