На "салатовой" ветке метро Москвы пассажир упал на рельсы

Сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел в пятницу, 1 марта.
Как передает корреспондент «Интерфакса», сбой в движении поездов произошел на участке от станции «Марьина Роща» до станции «Дубровка» около 7 утра.
В пресс-службе подземки подтвердили, что движения поездов нет на участке «Марьина Роща» — «Печатники» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда ходили с увеличенным интервалом.
Источник агентства уточнил, что пассажир упал на рельсы на станции метро «Крестьянская застава»
«Для извлечения пассажира было снято напряжение с контактного рельса. Информации о состоянии пострадавшего пока нет», — рассказал собеседник агентства.
В твиттере московского метро сказано, что движение на данный момент восстановлено.
Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Марьиной Рощи» до «Печатников» восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 1 марта 2019 г.