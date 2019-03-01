На "салатовой" ветке метро Москвы пассажир упал на рельсы

Сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел в пятницу, 1 марта.

Как передает корреспондент «Интерфакса», сбой в движении поездов произошел на участке от станции «Марьина Роща» до станции «Дубровка» около 7 утра.

В пресс-службе подземки подтвердили, что движения поездов нет на участке «Марьина Роща» — «Печатники» из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении поезда ходили с увеличенным интервалом.

Источник агентства уточнил, что пассажир упал на рельсы на станции метро «Крестьянская застава»

«Для извлечения пассажира было снято напряжение с контактного рельса. Информации о состоянии пострадавшего пока нет», — рассказал собеседник агентства.

В твиттере московского метро сказано, что движение на данный момент восстановлено.