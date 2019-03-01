Lexus насмерть сбил сотрудника ГИБДД у Гагаринского тоннеля в Москве

Попавший в ДТП автомобиль Lexus совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД, в результате которого погиб полицейский.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД. Уточняется, что инцидент произошел у Гагаринского тоннеля в Москве в ночь на 1 марта. Автомобиль Lexus попал в аварию. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

После того, как они оформили ДТП и сели в служебную машину, Lexus совершил наезд на их автомобиль.

«В результате наезда один из инспекторов получил травмы, от которых скончался. По данному факту начата проверка», — рассказали в ведомстве.

Источник агентства уточнил, что инспектор скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В ДТП, которое оформляли полицейские, участвовали четыре машины.