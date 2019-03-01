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Lexus насмерть сбил сотрудника ГИБДД у Гагаринского тоннеля в Москве

Происшествия

Попавший в ДТП автомобиль Lexus совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД, в результате которого погиб полицейский.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД. Уточняется, что инцидент произошел у Гагаринского тоннеля в Москве в ночь на 1 марта. Автомобиль Lexus попал в аварию. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

После того, как они оформили ДТП и сели в служебную машину, Lexus совершил наезд на их автомобиль. 

«В результате наезда один из инспекторов получил травмы, от которых скончался. По данному факту начата проверка», — рассказали в ведомстве.

Источник агентства уточнил, что инспектор скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В ДТП, которое оформляли полицейские, участвовали четыре машины.

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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