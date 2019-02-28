В Москве задержали мужчину, укравшего часы за полтора миллиона рублей

Столичные правоохранительные органы расследуют уголовное дело после похищения дорогостоящих часов.

Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России. Инцидент произошел в центре города в районе Пресненский.

В полицию обратился работник магазина в столичном ТЦ «Афимолл Сити», заявивший, что неизвестный совершил кражу дорогостоящих часов.

«Оперативники выяснили, что неизвестный, находясь в помещении магазина, открыл незапертую створку витрины и похитил наручные часы Breguet Horioger De Ia Marine 5847 из розового золота», — сказано в сообщении.

Ущерб от действий злоумышленника составил 1 миллион 545 тысяч рублей. Он задержан при попытке сбыта товара. В отношении него ведется уголовное дело о краже в особо крупном размере.