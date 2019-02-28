В Кирове задержали второго фигуранта по делу о смерти трехлетней девочки

Кировские следователи задержали завполиклиникой, к которой была прикреплена девочка, умершая в запертой квартире.

Об этом «Интерфакс» узнал у кировского управления СК РФ. Тело девочки было обнаружено 20 февраля ее бабушкой: мать заперла малолетнюю дочь в квартире, оставив ее одну на несколько дней. По версии судмедэкспертов, причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание.

В отношении 21-летней матери возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. Также следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки: полиция задержала заведующую поликлиникой, к которой был прикреплен умерший ребенок.

По версии следователей, врач допустила халатность, не проконтролировав предоставление девочке медицинской помощи: правоохранители утверждают, что мать ребенка не водила свою дочь в больницу с декабря 2016 года.