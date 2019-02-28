Следователи выясняют причины авиакрушения с двумя жертвами под Москвой

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.

Ранее Sobesednik.ru писал, что днем 28 февраля на дачные участки в Коломенском районе Подмосковья рухнул легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

Как передает Znak.com, в настоящее время по факту крушения самолета в Московской области возбуждено уголовное дело. Следователи пытаются установить обстоятельства и причины ЧП, жертвами которого стали пилот и пассажир воздушного судна.

Агентство городских новостей «Москва» сообщает также, что разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет «Чайка С-72 Охотник» был произведен в единственном экземпляре и продан в 1990 году.

Имя его владельца не раскрывается, однако известно, что он бывший военный.

«Опытный пилот, бывший военный, ему 50 с лишним лет», — рассказали в администрации аэродрома «Северка».