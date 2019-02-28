Самолет в Москву сел в Уфе из-за неисправности воздушного судна

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Уфы в Москву, вернулся в аэропорт из-за неисправности.

Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы. «28 февраля в 8:18 по местному времени (6:18 по Москве — прим. Sobesednik.ru) экипаж самолета авиакомпании Utair В-737-500 рейс UT-364, вылетевший по маршруту Уфа — Москва ("Внуково"), сообщил о технической неисправности воздушного судна. В 6:37 по московскому времени самолет совершил благополучную посадку в аэропорту "Уфа"», — сказали в пресс-службе.

На борту самолета находились 123 пассажира. Они вылетели резервным бортом в столицу в 8:00 по московскому времени.