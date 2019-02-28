Российский корабль столкнулся с судном и врезался в мост в Пусане

Российское грузовое судно «Сигранд» (Seagrand) врезалось в мост и задело круизный лайнер в южнокорейском городе Пусан.

По данным агентства «Ренхап», в четверг, 28 февраля, в 10:20 по московскому времени грузовой корабль «Сигранд», направлявшийся во Владивосток, врезался в автомобильный мост в Пусане. На мосту, который пришлось частично перекрыть, осталась вмятина. Насколько серьезно пострадало российское судно, не уточняется.

За 40 минут до столкновения с мостом «Сигранд» задел круизный лайнер в порту Пусана.

В крови капитана «Сигранда» обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимых 0,3 промилле.