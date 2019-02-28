Под Самарой люди потребовали от полиции расследовать убийство собаки

Жители Сызрани обратились в полицию с требованием провести расследование жестокого убийства собаки.

Как сообщает сайт администрации Сызрани, жителям города о происшествии стало известно вечером 26 февраля, когда в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен изуродованный труп собаки.

«Предположение участников сообщества о том, кто-то произвел жестокую расправу над собакой, вызвало общественный резонанс, жители обратились в полицию. На сегодняшний день правоохранительные органы ведут расследование по данному факту. Тело собаки передано на экспертизу», — сказано в сообщении.

Происшествие прокомментировал глава Сызрани Николай Лядин, заявивший о необходимости поиска виновных и привлечении их к ответственности: «Думаю, выражу общее мнение жителей города о том, что если следствие подтвердит факт жестокого обращения с животным, виновные в содеянном должны будут понести наказание».