Отставного генерал-полковника избили на улице в Москве

Двое мужчин в Москве избили генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел 27 февраля на Малой Никитской улице в Пресненском районе ЦАО столицы.

Александр Бриндиков подъехал к воротам офиса и случайно задел боковым зеркалом мужчину на улице. После этого автомобиль Mercedes перегородил ему дорогу. Когда отставной военный посигналил, из иномарки вышли двое мужчин. Они нанесли ему травмы лица и головы.

Как сообщает агентство «Москва», 65-летнего Бриндикова отправили в Центральный военный клинический госпиталь им. П.Мандрыкина. Сейчас он находится в реанимации.

Связано ли избиение генерал-полковника с тем, что тот задел зеркалом мужчину, не уточняется.

Полиция начало проверку по факту произошедшего.

Ранее Александр Бриндиков был замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики РФ, а также первым заместителем министра промышленности. В 1999-2001 годах он занимал должность советника заместителя председателя правительства России.