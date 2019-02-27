В Кузбассе выясняют причины пожара, жертвами которого стали семь человек

Пятеро взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в городе Мариинск в Кемеровской области.

Как передает «Интерфакс», сотрудники СК работают на месте пожара в частном доме в Кузбассе, пытаясь выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что жертвами возгорания стали проживавшие в одной квартире семь человек, в том числе двое детей. Их родственные связи в настоящее время также устанавливаются.

По информации представителей ГУ МЧС по Кемеровской области, к приезду спасателей крыша дома обрушилась, а комната, где находился очаг возгорания, полностью выгорела, поэтому спасти находившихся в квартире жильцов было невозможно.