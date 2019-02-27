В ходе перестрелки при проведении КТО в Нальчике убит один злоумышленник

Правоохранительные органы Нальчика заблокировали двоих злоумышленников в частном доме при проведении КТО.

Как передает «Интерфакс», режим контртеррористической операции (КТО) введен с 4:05 на части территории города Нальчик, ограниченной улицами Первая линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская и руслом реки Нальчик от Пролетарской до Ленинградской.

Отмечается, что в ходе перестрелки правоохранителям удалось заблокировать двоих злоумышленников в частном доме. Источник агентства сообщил о возможной гибели одного из них.

«В окруженный дом силовики пока не входили, возможно, один из заблокированных в нем ликвидирован», — приводит «Интерфакс» слова информатора.