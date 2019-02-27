Третьеклассницы госпитализированы с сотрясением после массовой драки в Москве

В одной из столичных школ произошла массовая драка учеников третьего класса. Трое девочек пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 26 февраля. «Из-за драки в больницах оказались трое детей 2009 и 2010 годов рождения, у них тяжелые травмы: сотрясение мозга, ушибы живота», — сказал источник.

В столичной полиции подтвердили факт произошедшего. В ведомстве отметили, что правоохранители начали доследственную проверку, причины и обстоятельства уточняются.

По данным РБК, в больницу доставили только двух девочек, родителей третей отказались от госпитализации. «Медики зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — пишет издание.

Директор школы в разговоре с порталом подтвердил, что в учебном заведении произошла драка, но не уточнил подробностей произошедшего.