Пакистан задержал летчика сбитого самолета ВВС Индии

Два самолета Военно-воздушных сил Индии были сбиты в воздушном пространстве Пакистана утром в среду, 27 февраля.

Об этом в своем твиттере сообщил официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур. Он уточнил, что один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на территории, подконтрольной Индии. По его словам, один из пилотов задержан военными.

МИД Пакистана также сообщило о том, что ВВС страны нанесли удары по невоенным целям, демонстрируя «свои права, волю и возможность защищаться». В ведомстве отметили, что страна не хочет эскалации конфликта, но полностью к ней готова.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.