Главу Минстроя Крыма задержали сотрудники ГИБДД на трассе под Ростовом

Между министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым и сотрудниками ГИБДД произошел конфликт.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. По его данным, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 февраля, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Министр строительства Крыма Михаил Храмов двигался в автомобиле BMW, который остановили сотрудники ГИБДД.

«В машине с ним находился еще один человек. По ряду признаков сотрудники полиции заподозрили, что находящиеся в автомобиле могут находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — рассказал собеседник агентства.

В опубликованном на сайте ГУ МВД по Ростовской области сообщению сказано, что полиция действительно остановила в воскресенье автомобиль марки BMW из-за нарушения правил тонировки.

Во время составления административного протокола «пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции». «После неоднократного требования покинуть служебное помещение пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского. Инспектору ДПС оказана медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что следствие проверяет действия пассажира. В сообщении также сказано, что медицинское освидетельствование задержанных не выявило алкогольного или наркотического опьянения.