Экс-главу управы Дорогомилово арестовали за особо крупное мошенничество

Хорошевский суд в Москве во вторник, 26 февраля, арестовал бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова.

Об этом сказано в картотеке суда. Чепиков арестован до 18 апреля нынешнего года, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

По данным РБК, Чепиков был уволен в день своего ареста с формулировкой «по собственной инициативе». Источник издания рассказал, что в минувший четверг, 1 февраля, к Чепикову в управу приехали силовики. «Они заперлись с ним в кабинете, беседовали часа два-три, отключили телефоны, в здание управы никого не пускали, — рассказал источник. — Итогом беседы стало то, что он написал заявление по собственному желанию. После этого его увезли на скорой в Первую градскую, он недавно перенес операцию».

Другой собеседник издания уточнил, что Чепиков был задержан 25 февраля. В настоящее время экс-глава управы находится в больнице под охраной полиции.