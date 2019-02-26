Сбой произошел на "фиолетовой" ветке столичного метро

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов.

«На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Прилагаем все усилия для ввода движения в график», – сказали «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена.

По данным агентства, поезда ходят с задержками на северном участке линии по направлению в центр.

Причина сбоя не уточняется.