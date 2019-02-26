Мужчину зарезали во время конфликта в столичном суши-баре

Вооруженный ножом 25-летний мужчина убил своего знакомого в столичном суши-баре.

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила РИА «Новости», что преступление произошло в понедельник, 25 февраля, в торговом центре на улице Старокачаловская на юго-западе столицы. Во время конфликта подозреваемый ударил 24-летнего мужчину ножом в грудь, отчего тот скончался на месте.

По данным агентства, участниками конфликта стали выходцы из Средней Азии. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Решается вопрос о заключении его под стражу.