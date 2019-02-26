Бортпроводник "Победы" уронил ребенка с трапа самолета в Сургуте

Бортпроводник авиакомпании «Победа» выронил ребенка из люльки при выходе из самолета в аэропорту Сургута.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на авиакомпанию, что несчастный случай произошел после приземления лайнера, прилетевшего из Махачкалы. Ребенок выпал из люльки, когда бортпроводник нес его по трапу из самолета.

«Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме», – сообщили в «Победе».

Пострадавшего ребенка госпитализировали. По данным СМИ, пятимесячная девочка получила перелом костей черепа.

Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку.