В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве жителя столицы

Подмосковная полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 42-летнего мужчины на западе столицы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступление было совершено в столичных Раменках.

24 февраля в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 42-летнего мужчины с колото-резанной раной груди. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В тот же день в Наро-Фоминском районе Московской области сотрудники уголовного розыска задержали безработного гражданина 1957 года рождения, который во время ссоры с потерпевшим нанес ему смертельный удар ножом», — заключили в полиции.